Erzurum'da Veterinerlere Buzağı Sağlığı Eğitimi Başladı

60 veteriner, 19 ili kapsayan program ve hedefler

Erzurum'da çevre illerden gelen veteriner hekimlere yönelik buzağı sağlığı üzerine kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Programda akademisyenler ve uzmanlar, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Kars illerinden gelen 60 veteriner'e teorik ve uygulamalı sunumlar yaptı, saha uygulamaları ve koruyucu hekimlik yaklaşımları paylaşıldı.

Eğitim, besilik materyal planlı üretim bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsıyor. Katılımcı veterinerlerin sahadaki çiftçilere aktaracağı bilgilerle buzağı kayıplarının azaltılması ve üreme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada eğitimin hayvancılık yol haritasının önemli bir ayağı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Tüm aşamalarla buzağıları yaşatmak istiyoruz çünkü her biri bizim için..."

"Hayvan varlığımızda çok şükür artış var"

Hayvan varlığındaki artışa dikkat çeken Gürçay, açıklamasında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Hayvan varlığımızda çok şükür artış var, 52,6 milyondan 58,2 milyona küçükbaş, 16,6 milyondan 17,2 milyona büyükbaş hayvan varlığımız arttı. Bu sene destek miktarımızı buzağılarda yüzde 40 artırarak 1000 liradan 1400'e, kuzu ve oğlakta yüzde 50 artırarak 200 liradan 300'e çıkardık. Temel amacımız hayvancılık işletmelerinin dirençli olmasını sağlamak çünkü her biri bizim için ekonomik bir işletme. Bunları sürdürülebilir tutmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Eğitimin sonucunda buzağı kayıplarının azaltılıp üreme verimliliğinin artırılması yönünde çok pozitif sonuçlar alacağız. Bu 19 il bizim besilik yetiştirici illerimiz, buradaki hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 98'i etçi ve kombineliklerden oluşuyor. Burada yetiştirilen her bir buzağı besiye alınıyor sonra et olarak dönüyor."

Eğitim yarın sona erecek; programın sonraki durağı Elazığ olacak.

