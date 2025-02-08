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Erzurum'dan Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Sağlık Çalışanları Soğuk Havaya Rağmen Sokaklarda

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla soğuk havaya rağmen sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:32
Erzurum'dan Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Sağlık Çalışanları Soğuk Havaya Rağmen Sokaklarda

Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze için Yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 65. haftasında sürdürdü. Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, etkileyici bir katılımla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdüler.

Gazze İçin Mücadele Sözleri

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze, Batı Şeria, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Lübnan ve Arakan'daki dindaşları için mücadele etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Her hafta meydanlarda olacaklarının altını çizen Sümbül, şöyle konuştu:

"Bizler, dirilişimizi ve uyanışımızı borçlu olduğumuz Gazze'nin inşası için kolları sıvadık. Onlar güzel günler görene kadar maddi ve manevi yardımlarımıza devam edeceğiz. Boykotu her fırsatta vurgulayacağız. Ateşkesin boykotu gevşetmek için bir bahane olamayacağını, işgalin ve zulmün devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz."

Yürüyüş Dua ile Sona Erdi

Yürüyüş, Hakan Sümbül'ün açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan dua ile sona erdi. Bu etkinlik, Erzurum'daki sağlık çalışanlarının Gazze'ye olan desteklerini gözler önüne serdi.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek...

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 65. haftasında sürdürdü.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek...

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 65. haftasında sürdürdü.

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