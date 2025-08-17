Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı: Konser, Söyleşi ve Sanat Etkinlikleri

Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, konserler, sergiler, tiyatro, söyleşiler ve atölyelerle yoğun bir programla kapılarını açtı. Festival halkın yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Açılış Konseri ve Tepkiler

Festivalin birinci gününde, Haluk Levent Etkinlik ve Miting Alanı'nda bir konser verdi. Sahnesinde Gazze'de yaşanan zulme dikkat çeken sanatçı, "Beni Biraz Anlasana" bestesi üzerine, 20 yıl önce Filistinli çocukların diliyle yazdığı sözlerden oluşan eserini yine Filistinli çocuklar için seslendirdi. Bu performans, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlanarak İsrail'in zulmüne tepki gösterildi.

Sahneler ve Gösterimler

Program kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Nurullah Akçayır sahne aldı. Üç Kümbetler Millet Bahçe Etkinlik Alanı'nda ise Grup Genç "Ezgiler" konseriyle izleyiciyle buluştu. Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde ise Murat Yıldız ve Halis Topal performans sergiledi.

Halk Sanatçıları ve Opera

Sümmani-Toruni Programı kapsamında Aşıklar İsrafil Daştan, Yakup Temeli, Zakir Tekgül, Ertuğrul İmamoğlu, Necati Kaya ve Sadrettin Polat halkla buluştu. Ayrıca Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Georges Bizet'nin 18 yaşında bestelediği ve Jacques Offenbach tarafından düzenlenen yarışmada birincilik kazandığı "Doktor Mucize" operasını, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Sergiler, Performanslar ve Atölyeler

Erzurum Müzesi Bahçesi, "Karaz'dan Sonsuzluğa Yeni Bir Evren" (Uçan Balonlar) performansına ev sahipliği yaptı. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Kuyumculuk" ve "Çarpana Örgü" atölyelerinde katılımcılar geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve uygulamalı deneyimleme fırsatı buldu.

Festival programı kapsamındaki etkinlikler sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede halkla buluşuyor.

Festival Süresi

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.