Erzurum Polisi, Üniversite Öğrencisinin Eşyalarını Aracıyla Taşıdı

Erzurum polisi, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Ceren Sağlam’ın yurttan yurda taşınmasına araçlarıyla yardım etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:22
Erzurum’da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını araçlarıyla taşıyarak yardım etti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam, kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Ekipler Amirliğinden yönlendirilen polisler, Sağlam’ın eşyalarını araçlarına yükleyip gideceği yurda götürdü.

Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti.

