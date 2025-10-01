Erzurum Polisi, Üniversite Öğrencisinin Eşyalarını Aracıyla Taşıdı

Erzurum polisi üniversite öğrencisinin eşyalarını taşıdı
Yurtlar arası taşınmaya TDP destek verdi
Erzurum’da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını araçlarıyla taşıyarak yardım etti.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam, kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Ekipler Amirliğinden yönlendirilen polisler, Sağlam’ın eşyalarını araçlarına yükleyip gideceği yurda götürdü.
Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti.