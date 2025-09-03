DOLAR
Erzurum Şenkaya'da Yaylada Yıldırım: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sındıran yaylasında hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba Abdulmenaf (51) ve oğlu Bayram Kısak (14) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:57
Sındıran Mahallesi yaylasında meydana gelen olayda iki kişi yaşamını yitirdi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay, kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Sındıran Mahallesi yaylasında gerçekleşti. Yaylada çobanlık yapan Abdulmenaf (51) ile oğlu Bayram Kısak (14)'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından alınarak morga konuldu.

