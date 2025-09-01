Eşek Adası'nda Kadın Göçmen Ölü Bulundu

Eşek Adası'nda kadın göçmen bulundu

Sisam Adası'nın güneyinde ve Aydın kıyılarına yaklaşık 10 deniz mili uzaklıktaki Eşek Adası’nda (Agathonisi) bir kadın göçmenin ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri dün adada kurtarılan 26 göçmenle birlikte bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Nakil ve kabul işlemleri

Söz konusu kadının cenazesi, Sahil Güvenlik’e ait kurtarma botuyla Sisam Hastanesi’ne nakledildi. Kurtarılan 26 göçmen ise bir yolcu gemisiyle Sisam Adası'ndaki kabul ve kimlik tespit işlemleri için Göçmen Kabul Merkezi (KYT)'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.