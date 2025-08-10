DOLAR
Esenler'de 3 Apartmanı Vuran Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenler'de 5 katlı bir apartmanda başlayan yangın, bitişik binalara sıçradı ve kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:16
Esenler'de Korkutan Yangın

Esenler'de Korkutan Yangın

Esenler'in Fatih Mahallesi 204. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bitişikte bulunan iki 4 katlı apartmanın çatısına sıçradı.

Olay Yerinde Hızla Gelişen Durum

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın sırasında apartmanlarda yaşayanlar, kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Yangının Sonucu

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak, bu olay sonucunda 3 apartmanda önemli hasar meydana geldi.



Esenler'de 5 katlı binada başlayan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.



Esenler'de 5 katlı binada başlayan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

