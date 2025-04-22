Esenler'de Barış İçin 15. Uluslararası Ekmeği Festivali Coşkusu

Esenler'de "15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" Düzenlendi

Esenler Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, "Gönül Coğrafyamız" temasıyla hayata geçirildi. Festivalde, 8 ülkeden toplam 110 çocuk bir araya gelerek barış dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Farklı Ülkelerden Katılımcılar

Esenler Dörtyol Meydanı'nda organize edilen festivalde, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Filistin'den çocuklar yer aldı. Festivalin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğin 15 yıl boyunca kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, "Etkinlik yapmak elbette kıymetli ama bunu 15 yıl boyunca istikrarlı biçimde sürdürmek daha da kıymetli. Barış kelimesi en çok çocuklara yakışır, çünkü çocuklar kalpten ve art niyetsiz düşünür. Bugün burada çocuklar sadece ekmek değil, umut ve dostluk da pişiriyor," dedi.

Umudun Ekmekleri Gazze'ye Gönderilecek

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Filistinli çocukları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bir sonraki barış ekmeğini Gazze'de, Kudüs'te mayalama imkanı buluruz. Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini dostlarımızla paylaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Çocuklar İçin Özeldir

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bu etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlandırdığını belirterek, "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke Türkiye'dir. İnsanlığın ekmeğe, aşa ihtiyacı var. Çünkü yeryüzündeki sömürgeci güçler bir taraftan çocukların kanlarını emip, topraklarını sömürmekte. Onun için ekmekle buluşturalım dedik," ifadelerini kullandı.

Geleneksel Danslar ve Barış Ekmeği

Festival boyunca çocuklar, ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle geleneksel danslarını sergiledi. Ayrıca, ülkelerinden getirdikleri unlarla oluşturulan hamurlarla ekmekler pişirildi. Bu ekmekler, çocukların yazdığı barış temalı mektuplarla birlikte dünya liderlerine gönderilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle "Gönül Coğrafyamız" temasıyla düzenlediği 15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle "Gönül Coğrafyamız" temasıyla düzenlediği 15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılarak konuşma yaptı.