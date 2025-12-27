DOLAR
Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 900 Personel, 110 Araç, Bin 500 Ton Tuz

Esenyurt Belediyesi, Meteoroloji uyarıları sonrası 900 personel, 110 araç ve bin 500 ton tuzla 7/24 kar mücadelesine hazır.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:09
Esenyurt Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 900 personel; 110 araç ve bin 500 ton tuz stoğu ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Ekip ve Ekipman

Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler; 71’i teknik araç ve iş makinesi, 7’si ambulans olmak üzere toplam 110 araçlık filo ile sahada olacak. Ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan 160 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Olası bir kar yağışında ekipler öncelikle hastane, ASM gibi kamusal alanlara ulaşımın aksamamasını sağlayacak.

Başkan Vekili Can Aksoy Sahada

Kışla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışına karşı 900 kişilik ekibimiz, 110 araçlık filomuz ve bin 500 ton tuz stoğumuzla hazırız. Vatandaşlarımız olası ihtiyaç ve ihbarlar için 444 04 11 numaralı çağrı merkezimize 7/24 ulaşabilir. Ekiplerimiz gelen taleplere anında müdahale edecektir. Daha güvenli, daha güçlü ve daha huzurlu bir Esenyurt için görev başındayız" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

