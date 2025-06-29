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Esenyurt'ta Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta boş arazide yapılan incelemede başından vurulmuş 58 yaşındaki erkek cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 20:49
Esenyurt'ta Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta, Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yürüyüş yapan vatandaşlar, boş bir arazide başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Olay, vatandaşların durumu polise bildirmesi ile ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda cesedin 58 yaşındaki C.D.'ye ait olduğu belirlendi. C.D.'nin başından vurulduğu tespit edilirken, ceset olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, C.D.'nin ailesinin olaydan iki gün önce kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Bu gelişme, olayın daha da karmaşık bir boyut kazanmasına neden oldu.

Esenyurt'ta boş arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Esenyurt'ta boş arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

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