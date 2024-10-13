Esenyurt'ta Genç Kıza Cinsel Taciz İddiası: Şüpheli Yakalandı

Esenyurt’ta Cinsel Taciz Olayı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sabah saatlerinde sokakta yürüyen bir genç kıza cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Şehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki A.T., işe gitmek için yürüyüş yaptığı sırada bir kişinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. Genç kız, yaşadığı durumu anında polis ekiplerine iletti.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

A.T.'nin şikayetçi olması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, 47 yaşındaki S.D. adlı şüpheli, aynı mahallede gözaltına alındı.

S.D.'nin Geçmişi

Şüpheli S.D.’nin daha önce de cinsel saldırı ve yaralama suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.