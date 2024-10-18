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Esenyurt'ta Günlük Kiralanan Dairelere Denetim: 269 Daire Mühürlendi

Esenyurt'ta gerçekleştirilen denetimlerde 269 daire mühürlenirken, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:59
Esenyurt'ta Günlük Kiralanan Dairelere Denetim: 269 Daire Mühürlendi

Esenyurt'ta Denetim Gerçekleşti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiralanan konutlara yönelik önemli bir denetim yapıldı. Ekipler, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleştirilen bu denetimde, toplamda 269 daire ve 2 ofis mühürlendi.

Denetime Katılan Kuruluşlar

Denetim, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Kaymakamlığı komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) temsilcileri, gelir idaresi memurları ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Denetimlerin sonucunda izinsiz olarak turizm amaçlı konut kiralayan 20 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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