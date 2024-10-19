Esenyurt'ta Oto Galericiler Sitesinde Silahlı Saldırı

Esenyurt Oto Galericiler Sitesinde Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta, oto galericilerinin yoğun olarak bulunduğu bir sitede, tanınmamak için çarşaf giyen bir şüpheli tarafından açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Saldırı ve Kaçış Anları

Olay, Gökevler Mahallesi'ndeki oto galericileri sitesinde meydana geldi. Çarşaf ile yüzünü gizleyen şüpheli, çevredeki iş yerlerine otomatik silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladı. Yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Ekipleri Çalışma Başlattı

Olay yerinden silahını düşüren şüpheli hızla kaçarken, polis ekipleri tanınmamak için çarşaf giyen saldırganı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Ayrıca, şüphelinin saldırısı ve kaçış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.