Esenyurt'ta Tır Altında Kalan Araç Sürücüsü Yaralandı

Esenyurt'ta Kaza: Tırın Altında Kalan Sürücü Yaralı

Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasında, tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Otomobil sürücüsü, M.K. yönetimindeki 34 CFR 896 plakalı araçla, ara yola dönüş yapmak üzere manevra yaparken, 41 U 2665 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın altında sıkıştı.

Kaza üzerine olay yerine hemen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmak için çalışmalara başladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kurtarma işlemlerinin ardından yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tırın sürücüsü M.K., kaza ile ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ulaşım Normale Döndü

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından caddede kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kısa süre içinde normale döndü.

Esenyurt'ta tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.