Eşini ve çocuğunu öldüren polis memuru intihar etti!

Mardin Merkez Artuklu ilçesinden gelen yeni bir haberde polis lojmanlarında ikamet eden İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan 31 yaşındaki polis memuru H.Ş, hemşire eşi M.Ş’yi ve 3 yaşındaki oğlu K.H.Ş’yi silahla vurarak öldürdü. Ardından kendi yaşamına da son verdi.



Silah seslerinin duyulması üzerine lojmanda oturan diğer polisler çilingir yardımıyla eve girdi ve 3 kişinin silahla vurulmuş halde olduğunu tespit etti. Yaşananların üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, polis memurunun kendisi, eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cesetler Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.