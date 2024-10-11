Eşinin Tayin İstememesi Boşanma Sebebi Oldu

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, bir kadının eşinin bulunduğu şehre tayin talep etmemesini boşanma nedeni olarak kabul etti. Mahkeme, kadının eşine karşı 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunduğunu tespit etti. Ayrı Şehirlerde Geçen 9 Yıl

2013 yılında evlenen H.S. ve eşi, eşinin tayin taleplerine rağmen 9 yıl boyunca ayrı şehirlerde yaşadılar. Eşinin 2024 yılında Samsun'a tayini çıkınca, H.S. eşinden de tayin talep etmesini istedi fakat eşi bunu kabul etmedi.

Tayin İddiasının Yalan Olduğu Ortaya Çıktı

H.S., kadının aslında çalıştığı kurumdan hiç tayin talep etmediğini öğrendi. Bu durum üzerine boşanma davası açtı ve kadının davranışlarının evlilik birliğini zedelediğini belirtti.

Mahkeme, iki tarafın da ifadelerini dinleyerek, kadının eşini küçümsediğine ve boşanma olayında tam kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, tarafların evliliklerinin sürdürülebilir bir temele dayanmadığını belirterek, boşanma taleplerini kabul etti.

Emsal Niteliğindeki Karar

Avukat Gülben Elhakan, bu kararın benzer durumlar için emsal teşkil edeceğinin altını çizerek, evlilik birliğinin sağlıklı devamı için eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarının önemini vurguladı. Taraflardan birinin ortak yaşama iradesini gösterememesi, gelecekteki boşanma davalarında tam kusurlu sayılma sebebi olacaktır.

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan kadını davranışından dolayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Koca H.S'nin avukatı Gülben Elhakan, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan kadını davranışından dolayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Koca H.S'nin avukatı Gülben Elhakan, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan kadını davranışından dolayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Koca H.S'nin avukatı Gülben Elhakan, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına tayin talebinin kabul edilmediği yönünde 9 yıl boyunca yalan beyanda bulunan kadını davranışından dolayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Koca H.S'nin avukatı Gülben Elhakan, karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.