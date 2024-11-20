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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Tutuklama Talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, halkı yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:04
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Tutuklama Talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Tutuklama Talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahruki, özellikle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gündeme geldi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda İfade Verdi

Mahruki, 12 Kasım tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, avukatları ve yakınları ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Mahruki, basın mensuplarına açıklama yapmayı planladığını belirtti.

Sorulara Cevap Verdikten Sonra Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İfade verme sürecinin ardından, Mahruki’nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesi, kamuoyunda geniş yankı buldu. Sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

Eski AKUT başkanı Nasuh Mahruki’nin geleceği hakkında var olan belirsizlik, sosyal medya platformlarında pek çok tartışmayı alevlendirmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı...

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı...

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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