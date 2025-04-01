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Eski Başbakan Attal'dan Le Pen'in Yargı Kararına Tepki: 'Yargının Bağımsızlığına Saldırı'

Gabriel Attal, Le Pen'e destek mitinginin yargı bağımsızlığına karşı bir eylem olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:05
Eski Başbakan Attal'dan Le Pen'in Yargı Kararına Tepki: 'Yargının Bağımsızlığına Saldırı'

Eski Başbakan Attal'dan Sert Tepki

Eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan Marine Le Pen'e destek amacıyla düzenlenecek mitingin yargı bağımsızlığına karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

Le Pen'e Destek Mitingi

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), 6 Nisan tarihinde Paris'te, Le Pen'e destek vermek amacıyla bir miting düzenleyecek. RN Başkanı Jordan Bardella, Le Pen'in mahkeme kararını eleştirerek Fransızların bu karara başkaldırması gerektiğini vurguladı.

Attal'ın Açıklamaları

Attal, Bardella'nın açıklamalarını değerlendirirken, "Bunun öncelikle yargının bağımsızlığına ve yargı makamına karşı bir miting olduğunu anlıyorum." şeklinde konuştu. Attal, kendisinin de bu günlerde demokrasiyi savunanlar için başka bir miting düzenleyeceğini açıkladı.

Şok Edici İddialar

Le Pen, Avrupa Parlamentosu milletvekilliği döneminde hayali danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olarak 2 kişiye AB fonlarıyla fatura kestikleri iddialarıyla yargılanıyor. 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturan bazı milletvekilleri hakkında 2015'te başlatılan soruşturma sonucunda Paris savcılığı, yargının harekete geçmesini talep etti.

Mahkeme Kararı

Le Pen'in yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, lider hakkında 5 yıl siyasi men yasağı ve 4 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından, avukatları temyiz sürecine gireceklerini belirtti. Bu gelişmeye yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler de tepki gösterdi.

Demokratik Toplumda Kabul Edilemez

Fransa Yüksek Yargı Konseyi, duruşmaya dair yapılan açıklamalarda, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler, demokratik toplumda kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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