Eski Cumhurbaşkanı Kabila'nın Davasında Karar Yarın Açıklanıyor

KDC Yüksek Askeri Mahkemesi, Joseph Kabila'nın savaş suçları ve terör örgütlerine finansman iddialarıyla yargılandığı davada kararın yarın açıklanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:28
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Yüksek Askeri Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın savaş suçları ve terör örgütlerine finansman sağlama suçlamalarıyla yargılandığı davada kararın yarın açıklanacağını duyurdu.

Mahkeme Süreci

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Yüksek Askeri Mahkeme, davanın karar duruşmasını ertelemiş olsa da yeni takvimde kararın yarın verileceğini bildirdi. Mahkeme, askeri başsavcılığın yeni deliller sunmak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı bu haftaya ertelemişti.

İddialar ve Savcının Talebi

Kabila'ya yöneltilen suçlamalar arasında isyancı 23 Mart Hareketi (M23) destek verme, savaş suçu, vatana ihanet, insanlığa karşı suçlar, cinayet, tecavüz ve yolsuzluk bulunuyor. Askeri başsavcı, Kabila'ya idam cezası verilmesini talep etmişti.

Joseph Kabila Kimdir?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila'nın suikasta uğraması ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu. İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek iki yıl daha iktidarda kaldı. Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devretti ve 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya yerleşmişti.

