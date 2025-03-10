Eski Meta Çalışanından Şok İddia: Kullanıcı Verileri Çin İle Paylaşılacak

Meta'nın Kullanıcı Verileri İddiası

Amerikan teknoloji devi Meta'nın eski çalışanı, şirketin Çin pazarına girebilmek amacıyla Çin Komünist Partisi'nin talepleri doğrultusunda bazı muhalif içerikleri sansürlemeyi ve kullanıcı verilerini hükümet yetkilileriyle paylaşmayı planladığını öne sürdü.

Washington Post (WP) tarafından yapılan habere göre, şirketin Çin politikalarını yürütmekte olan eski küresel politika direktörlerinden Sarah Wynn-Williams, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 78 sayfalık şikayet dilekçesinde bu iddialara yer verdi.

Çin Pazarına Giriş Stratejisi

Haberde, Meta'nın Facebook üzerinden Çin pazarına girmeyi hedeflediği ve bu süreçte Çin Komünist Partisi'nin sosyal medya içeriklerini denetlemesine olanak tanıyacak bir sistem üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Ayrıca, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişim sağlamak ve muhalif görüşleri bastırmak için gereken altyapıyı geliştirmenin planlandığı öne sürüldü.

Meta'nın 2015 yılında Pekin yönetiminin isteği doğrultusunda bir özel sansür sistemi geliştirdiği bildirildi. Ülkedeki toplumsal huzursuzluk anlarında siteyi erişime kapatabilecek yetkiye sahip bir baş editör atamayı da planladığı iddia edildi.

Mark Zuckerberg'in Kararı

Haberin bir başka çarpıcı detayı ise Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in, Çinli üst düzey bir yetkilinin baskıları üzerine, ABD'de yaşayan bir Çinli muhalifin Facebook hesabını kapatmayı kabul ettiği yönündeki iddialar. Bu durum, şirketin Çin'e yönelik politikalarının altında yatan endişeleri daha da körüklüyor.