Eski Trump Danışmanından Şok Tavsiye: İrlanda Birliklerine Napalm Önerisi

Matthew RJ Brodsky'den Tartışmalı Açıklama

Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e yönelik son derece tartışmalı bir öneride bulundu. Brodsky, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan ve bölgedeki görevlerine devam eden İrlanda askerleri için "napalm bombası" atılması gerektiğini ifade etti.

Brodsky'nin Paylaşımına Tepkiler

Brodsky, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda; "İsrail, İrlandalıların bulunduğu bölgelerde halı bombardımanı gerçekleştirmeli ve ardından napalm bombası kullanmalı" şeklinde bir ifade kullandı. Bu açıklama, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekerek paylaşımının silinmesine yol açtı. Sonuç olarak, Brodsky'nin hesabı platformun yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

İrlanda Başbakanı'ndan Sert Tepki

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Joe Biden ile görüşme amacıyla Washington'da bulunduğu sırada bu konuda açıklamalarda bulundu. İrlanda askerlerinin Lübnan'daki barış gücünde üstün bir görev icra ettiğini vurgulayan Harris, Brodsky'nin yaptığı açıklamanın "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" olduğunu dile getirdi. İrlanda, İsrail'in Lübnan'daki birliklerini çekmesi talebini daha önce reddetmişti.

Brodsky'nin Geçmişi

Brodsky, Trump döneminde Orta Doğu barış süreçlerine dair çeşitli konularda Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik ekibine danışmanlık yapmış bir isim olarak dikkat çekmektedir. İlgili olay, bölgesel güvenlik dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.