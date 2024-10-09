DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

Eski Trump Danışmanından Şok Tavsiye: İrlanda Birliklerine Napalm Önerisi

Matthew RJ Brodsky, İsrail'e İrlanda askerlerine napalm bombası atmasını önerdi. Tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:06
Eski Trump Danışmanından Şok Tavsiye: İrlanda Birliklerine Napalm Önerisi

Matthew RJ Brodsky'den Tartışmalı Açıklama

Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e yönelik son derece tartışmalı bir öneride bulundu. Brodsky, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan ve bölgedeki görevlerine devam eden İrlanda askerleri için "napalm bombası" atılması gerektiğini ifade etti.

Brodsky'nin Paylaşımına Tepkiler

Brodsky, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda; "İsrail, İrlandalıların bulunduğu bölgelerde halı bombardımanı gerçekleştirmeli ve ardından napalm bombası kullanmalı" şeklinde bir ifade kullandı. Bu açıklama, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekerek paylaşımının silinmesine yol açtı. Sonuç olarak, Brodsky'nin hesabı platformun yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

İrlanda Başbakanı'ndan Sert Tepki

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Joe Biden ile görüşme amacıyla Washington'da bulunduğu sırada bu konuda açıklamalarda bulundu. İrlanda askerlerinin Lübnan'daki barış gücünde üstün bir görev icra ettiğini vurgulayan Harris, Brodsky'nin yaptığı açıklamanın "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" olduğunu dile getirdi. İrlanda, İsrail'in Lübnan'daki birliklerini çekmesi talebini daha önce reddetmişti.

Brodsky'nin Geçmişi

Brodsky, Trump döneminde Orta Doğu barış süreçlerine dair çeşitli konularda Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik ekibine danışmanlık yapmış bir isim olarak dikkat çekmektedir. İlgili olay, bölgesel güvenlik dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

İLGİLİ HABERLER

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak