Eskişehir'de 13 okula basketbol/voleybol, 17 okula sentetik çim futbol sahası

Eskişehir Valiliği himayesinde 13 okula basketbol ve voleybol, 17 okula ise sentetik çim yüzeyli halı saha yapılacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:13
Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında okullara spor sahası yapım çalışmaları başlatıldı. Protokol ile 13 okul bahçesine basketbol ve voleybol sahası, ayrıca 17 okul bahçesine sentetik çim yüzeyli halı saha kazandırılacağı bildirildi. Bazı okullarda sahalar tamamlanırken, diğerlerinde zemin ve çevre düzenleme çalışmaları hızla sürüyor.

Basketbol ve voleybol sahası yapılacak okullar

Saha yapımı gerçekleştirilen okullar; 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Muttalip Atatürk İlkokulu, Hacı Nezire Sarıkamış Ortaokulu, Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu, Fahri Günay Ortaokulu, Şehit Piyade Astsubay Soner Özübek Ortaokulu, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu, Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi ve Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi olarak açıklandı.

Sentetik çim yüzeyli halı saha yapılacak okullar

Halı saha yapımı tamamlanan veya devam eden okullar ise; Mayıslar İlkokulu, Düzköy İlkokulu, Ağaçhisar İlkokulu, Cevat Ünügür İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Plevne Özel İdare Ortaokulu, Dr. Mustafa Çamkoru Ortaokulu, Şehit Halil Durmaz Ortaokulu, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu, Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz Ortaokulu, Aziz Mahmut Hüdayi İmam Hatip Ortaokulu, 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi, Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi, Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi, Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi ve Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi olarak kaydedildi.

