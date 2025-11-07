Eskişehir'de Ani Sağanak Tramvay Seferlerini Aksattı

Eskişehir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, cadde ve ana arterleri göle çevirdi; tramvay seferleri aksadı, bazı iş yerleri suyla doldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:49
Eskişehir'de Ani Sağanak Tramvay Seferlerini Aksattı

Eskişehir'de ani sağanak kent merkezini felç etti

Yağmur kısa sürede bazı bölgeleri göle çevirdi

"Avrupa kenti" olarak anılan Eskişehir'de akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, dakikalar içinde bazı cadde ve ana arterleri göle çevirdi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar yaşanırken, tramvay seferleri de olumsuz etkilendi.

Olayın yaşandığı Odunpazarı ilçesine bağlı Emek ve 71 Evler mahallelerinde, ilerleyemeyen tramvaylar yolcuları yol ortasında indirmek zorunda kaldı. Tramvaydan inen yolcuların biriken sudan dolayı karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı gözlendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde bir annenin, bebeği ve küçük kızını aynı bebek arabasına bindirerek su birikintisinden karşıya geçirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Esnaf zor anlar yaşadı, altyapı tartışması

Özellikle Ziyapaşa Caddesi başta olmak üzere bazı iş yerlerini yağmur sularının bastığı görüldü. Esnaf, dükkanlarına dolan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaşlar, selin dakikalar içinde oluştuğunu belirtirken altyapının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Olayla ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

