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Eskişehir'de Balkonundan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir Tepebaşı'nda ikinci kattaki balkonundan düşen 64 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:05
Eskişehir'de Balkonundan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen Aynur G. (64) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa Caddesi'nde yer alan 3 katlı binada gerçekleşti. Alzheimer hastası olan Aynur G., balkona çıktığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Düşmeyi gören, binanın alt katındaki kahvehanede bulunan kişiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aynur G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca, Aynur G.'nin kızı pazara gittiği için evde yalnız olduğu belirlendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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