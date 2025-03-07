Eskişehir'de Bıçakla Saldıran Oyun Tutkunu Sanığın İlk Duruşması Gerçekleşti

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu sanık Arda K.'nın yargılandığı davanın ilk duruşması Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Olay, 12 Ağustos'ta Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde yaşandı. Olay günü kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takarak çay bahçesine gelen Arda K., cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında başta Metin Korkmaz olmak üzere 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Duruşma Detayları ve Avukatların Talepleri

Duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla kadar ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda K., takım elbiseyle katıldı. Duruşmada; sanığın avukatının, SEGBİS aracılığıyla dinlenecek tanıklar için kapalı duruşma talebi kabul edildi.

Yargılamanın ardından Arda K. savunmasını yaptı. Olayın mağduru olan 5 müşteki, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Yaklaşık 2,5 saat süren duruşma sonrası mahkeme heyeti, Arda K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

Müştekilerin Açıklamaları ve İstenen Cezalar

Müştekilerden Metin Korkmaz, duruşmada sanığın avukatlarının kendilerini bastırdığını belirtti ve Arda K.'nın "Öldürmek için yapmadım" dediğini aktardı. Korkmaz, "Oyun oynarken aklına gelmiş. 39 gün hastanede yattım. Şikayetim kesinlikle devam ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, sanığın "Cahillik yaptım" dediğini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Demirci tarafından hazırlanan 37 sayfalık iddianame'de, Arda K.'nın 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olarak "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmektedir.

Olayın Gelişimi

12 Ağustos tarihinde, çay bahçesine bıçakla saldıran Arda K., polis tarafından gözaltına alınmış; çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Saldırı esnasında yaralanan Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek de hastanede tedavi edilmiştir.