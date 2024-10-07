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Eskişehir'de Bıçakla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 02:48
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 03:07
Eskişehir'de Bıçakla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddet Olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir evde yaşanan tartışma sonucunda bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı. Olay, Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışmanın Sebebi Henüz Belirsiz

Alınan bilgilere göre, Emre K. ile eşi Melek K. arasında çıkışan tartışmanın nedeni belirlenemedi. Tartışmanın ardından Emre K, bıçak kullanarak eşi Melek K'yı yaraladı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Melek K, hafif yaralı olarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Emre K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Halk sağlığı ve güvenliği açısından bu tür olayların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin konuya dair önlemler alması beklenmektedir.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

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