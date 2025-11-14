Eskişehir'de fırından çıkan naylon parçası müşteri şok etti

Eskişehir'de fırından alınan ekmeğin içinden naylon çıktı

Yücel Aydın: "Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış"

Eskişehir'de çok sayıda şubesi bulunan bir fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan naylon parçasıyla şok olan Yücel Aydın, yaşananları anlattı. Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesinde oturan Aydın, geçtiğimiz akşam Yenikent Mahallesindeki bir fırından iki ekmek aldığını söyledi.

Evde ekmeği eliyle böldüğü sırada karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten 51 yaşındaki Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. Malum, akşam yemeği aile arasında çok önemlidir. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız hâlde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım" diye konuştu.

Aydın, naylon parçasının bir bütün halinde hamurun içinde bulunduğunu ve pişme esnasında ekmeğe karışmış olabileceğini düşündüğünü söyledi: "Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış."

Daha önce aynı fırından kek ve pasta da aldığını belirten Aydın, hijyen konusunda uyarıda bulundu: "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, Eskişehir'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var?"

Gördüğü manzara nedeniyle ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını belirten Aydın, olayın yetkililerce değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

