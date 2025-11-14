Eskişehir'de fırından çıkan naylon parçası müşteri şok etti

Eskişehir'de bir fırından alınan ekmeğin içinden çıkan naylon parçası tüketiciyi şoke etti; müşteri fırının hijyenine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:02
Eskişehir'de fırından çıkan naylon parçası müşteri şok etti

Eskişehir'de fırından alınan ekmeğin içinden naylon çıktı

Yücel Aydın: "Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış"

Eskişehir'de çok sayıda şubesi bulunan bir fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan naylon parçasıyla şok olan Yücel Aydın, yaşananları anlattı. Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesinde oturan Aydın, geçtiğimiz akşam Yenikent Mahallesindeki bir fırından iki ekmek aldığını söyledi.

Evde ekmeği eliyle böldüğü sırada karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten 51 yaşındaki Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. Malum, akşam yemeği aile arasında çok önemlidir. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız hâlde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım" diye konuştu.

Aydın, naylon parçasının bir bütün halinde hamurun içinde bulunduğunu ve pişme esnasında ekmeğe karışmış olabileceğini düşündüğünü söyledi: "Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış."

Daha önce aynı fırından kek ve pasta da aldığını belirten Aydın, hijyen konusunda uyarıda bulundu: "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, Eskişehir'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var?"

Gördüğü manzara nedeniyle ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını belirten Aydın, olayın yetkililerce değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

ESKİŞEHİR'DE BİRÇOK ŞUBESİ OLAN FIRINDAN ALDIĞI VE EVDE BÖLDÜĞÜ EKMEĞİN İÇİNDEN ÇIKAN POŞETLE ŞOK...

ESKİŞEHİR'DE BİRÇOK ŞUBESİ OLAN FIRINDAN ALDIĞI VE EVDE BÖLDÜĞÜ EKMEĞİN İÇİNDEN ÇIKAN POŞETLE ŞOK OLAN YÜCEL AYDIN, "BU BİZİM GÖZLE GÖRDÜĞÜMÜZ. PASTA VE TATLILARININ İÇİNDE GÖZLE GÖREMEDİĞİMİZ KİM BİLİR NELER VAR?" DEDİ.

ESKİŞEHİR'DE BİRÇOK ŞUBESİ OLAN FIRINDAN ALDIĞI VE EVDE BÖLDÜĞÜ EKMEĞİN İÇİNDEN ÇIKAN POŞETLE ŞOK...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları