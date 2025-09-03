DOLAR
Eskişehir'de Kemik Kanserini Yenen 12 Yaşındaki Elif İçin Balonlar Uçuruldu

Eskişehir'de iki yıllık Ewing sarkomu mücadelesini kazanan 12 yaşındaki Elif Ayvaz için Velespit Parkı'nda moral etkinliği düzenlendi, rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:51
Eskişehir'de Kemik Kanserini Yenen 12 Yaşındaki Elif İçin Balonlar Uçuruldu

Eskişehir'de Ewing sarkomunu yenen Elif için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Velespit Parkı'nda duygusal kutlama

Eskişehir'de "Ewing sarkomu" olarak bilinen kemik kanserini iki yıllık mücadele sonrası yenen 12 yaşındaki Elif Ayvaz için Sümer Mahallesi'ndeki Velespit Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Organizasyona ailesi ve kent temsilcileri katıldı.

Elif'in anlamlı gününde yanında olan babası Ahmet ile annesi Hülya Ayvaz duygulu anlar yaşadı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Elif, iki yıl önce zorlu koşullarda bu hastalıkla mücadeleye başladığını belirtti.

Elif Ayvaz, konuşmasında şunları söyledi: "Bu süreçte yanımda olan aileme ve yakınlarıma beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Benim gibi kanserle mücadele eden arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim asla pes etmesinler. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Hayat sevince güzel. Bu süreçte kitap okudum ve bir şeylerle meşgul oldum. Örgü yapmaya başladım. Sevdiğim insanlarla paylaştım."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Elif'in yanında olduklarını belirterek, "Kanser, bir gün bizim de kapımızı çalabilir ama güzel olan şunu biliyoruz. Eğer erken teşhis olursa, kendimize dikkat edersek, zamanında kontrolünü yaptırırsak, tedavimizi güzel bir şekilde uygularsak, elbette hayata inanırsak iyileşme ihtimalimiz yüksek. Elif, çok zor bir işi başardı." dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç etkinlikte katılımcıların büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurguladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise kanserin en zor hastalıklardan biri olduğunu belirterek, Elif'in mücadelesindeki başarısını övdü.

Konuşmaların ardından kanseri yenen Elif Ayvaz, kendi ördüğü el emeği ürünleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a hediye etti.

Etkinliğe katılanlar, Elif ile birlikte şarkılar eşliğinde rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Kutlama, duygulu ve umut dolu anlara sahne oldu.

