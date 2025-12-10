DOLAR
Eskişehir'de Kurye Çantasından Dürümü Çalan Hırsız Kamerada

Eskişehir Yenibağlar’da bir kuryenin motosiklet çantasından dürümü alıp kaçan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı; kurye suç duyurusunda bulunmadı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:33
Olayın Detayları

Eskişehir'de bir kuryenin motosiklet çantasından dürümü alıp koşarak kaçan şüpheli, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.42'de Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; paket bırakmak için adresindeki apartmana giren kurye, bu sırada motosikletinin yanında bekleyen bir şahsın hızla çantayı açıp içindeki dürümü alarak bölgeden uzaklaştığını fark etti.

Kayıtlarda şüphelinin çantayı açıp ürünü alışı ve koşarak kaçışı net şekilde görüldü.

Apartmandan çıktıktan sonra olayı fark eden kurye, hırsızın sokağa girerken kendisini gözetlediğini öne sürdü. Kurye, olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

