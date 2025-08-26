Eskişehir'de Otobüs Şoförü Fenalaşan Çocuğu Hastaneye Yetiştirdi

Olay ve müdahale

Eskişehir'de belediye otobüsünde seyahat eden bir çocuk araç seyir halindeyken fenalaştı. Büyükşehir Belediyesinin Çukurhisar-Eskişehir seferini yapan "S58" numaralı hatta yolculuk eden erkek çocuk, ayakta olduğu sırada rahatsızlandı.

Durumu fark eden ve 13 yıldır görev yapan şoför Hasan Uyanık, zaman kaybetmeden güzergahını değiştirdi ve rahatsızlanan çocuğu kentteki bir özel hastaneye ulaştırdı.

Kayıtlar ve sonrasında yaşananlar

Sürücünün müdahalesi ve çocuğun hastaneye ulaştırıldığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ayakta yolculuk eden çocuğun fenalaştığı, yakınından birinin onu bir koltuğa oturttuğu ve diğer yolcuların yardım ettiği görülüyor. Kayıtlarda ayrıca rahatsızlanan çocuğun bir kişi tarafından kucaklanarak hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.

Duyarlı davranışıyla öne çıkan şoför Hasan Uyanık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından makamında kabul edildi. Başkan Ünlüce, örnek davranışı nedeniyle Uyanık'a teşekkür etti.

