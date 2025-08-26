DOLAR
Eskişehir'de Otobüs Şoförü Fenalaşan Çocuğu Hastaneye Yetiştirdi

Eskişehir'de S58 hattında görevli otobüs şoförü Hasan Uyanık, fenalaşan çocuğu güzergahını değiştirip özel hastaneye yetiştirdi; anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:39
Olay ve müdahale

Eskişehir'de belediye otobüsünde seyahat eden bir çocuk araç seyir halindeyken fenalaştı. Büyükşehir Belediyesinin Çukurhisar-Eskişehir seferini yapan "S58" numaralı hatta yolculuk eden erkek çocuk, ayakta olduğu sırada rahatsızlandı.

Durumu fark eden ve 13 yıldır görev yapan şoför Hasan Uyanık, zaman kaybetmeden güzergahını değiştirdi ve rahatsızlanan çocuğu kentteki bir özel hastaneye ulaştırdı.

Kayıtlar ve sonrasında yaşananlar

Sürücünün müdahalesi ve çocuğun hastaneye ulaştırıldığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ayakta yolculuk eden çocuğun fenalaştığı, yakınından birinin onu bir koltuğa oturttuğu ve diğer yolcuların yardım ettiği görülüyor. Kayıtlarda ayrıca rahatsızlanan çocuğun bir kişi tarafından kucaklanarak hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.

Duyarlı davranışıyla öne çıkan şoför Hasan Uyanık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından makamında kabul edildi. Başkan Ünlüce, örnek davranışı nedeniyle Uyanık'a teşekkür etti.

Duyarlı otobüs sürücüsü Hasan Uyanık (sağda), Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce (solda) tarafından makamda kabul edildi.

