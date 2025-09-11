Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen Ramesh Naderi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:14
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen Ramesh Naderi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen Ramesh Naderi Hayatını Kaybetti

Olay ve müdahale detayları

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kenarında oturan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Olayda yaşamını yitiren kişinin Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23) olduğu belirtildi.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınlarında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren dalgıçların yaptığı arama sonucu Ramesh Naderi'ye ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Naderi, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Ramesh Naderi kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Naderi'nin arkadaşı S.N. (24), ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te