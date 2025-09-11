Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Düşen Ramesh Naderi Hayatını Kaybetti

Olay ve müdahale detayları

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kenarında oturan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Olayda yaşamını yitiren kişinin Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23) olduğu belirtildi.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınlarında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren dalgıçların yaptığı arama sonucu Ramesh Naderi'ye ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Naderi, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Ramesh Naderi kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Naderi'nin arkadaşı S.N. (24), ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.