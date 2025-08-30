Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi

Eskişehir'de Senfoni Orkestrasından 30 Ağustos'a Özel Kahramanlık Türküleri

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde senfoni orkestrası kahramanlık türküleri seslendirdi. Etkinlik, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirildi.

Solistler ve İzleyici Katılımı

Konserde solistler Serpil Ayar ve Can Aktan, günün anlam ve önemine uygun eserler sundu. Konseri ilgiyle izleyen vatandaşlar, türkülere eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Tören ve Tebrikler

Programda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Esat Girgin, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve AK Parti Teşkilat Başkanı Fatih Gürbüzer tarafından solistlere ve orkestranın şefine çiçek takdim edildi.

Konuşmalar ve Organizasyon

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, konuşmasında teşkilat olarak dört gün sürecek organizasyonun ilk gününde anlamlı bir konserle bir arada olduklarını belirtti. Vural, 30 Ağustos'un Türk milletinin zafer günü olduğunu vurgulayarak sanatçıların eserleriyle bu günün taçlandırıldığını ifade etti ve teşekkür etti.

Vural'ın konuşmasının ardından konser, sanatçılar tarafından seslendirilen sevilen türkülerin devamıyla sürdü.

