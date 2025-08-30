DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.473.035,04 -1,12%

Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi

Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda AK Parti organizasyonuyla düzenlenen konserde senfoni orkestrası, Serpil Ayar ve Can Aktan ile kahramanlık türküleri seslendirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:39
Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi

Eskişehir'de Senfoni Orkestrasından 30 Ağustos'a Özel Kahramanlık Türküleri

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde senfoni orkestrası kahramanlık türküleri seslendirdi. Etkinlik, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirildi.

Solistler ve İzleyici Katılımı

Konserde solistler Serpil Ayar ve Can Aktan, günün anlam ve önemine uygun eserler sundu. Konseri ilgiyle izleyen vatandaşlar, türkülere eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Tören ve Tebrikler

Programda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Esat Girgin, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve AK Parti Teşkilat Başkanı Fatih Gürbüzer tarafından solistlere ve orkestranın şefine çiçek takdim edildi.

Konuşmalar ve Organizasyon

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, konuşmasında teşkilat olarak dört gün sürecek organizasyonun ilk gününde anlamlı bir konserle bir arada olduklarını belirtti. Vural, 30 Ağustos'un Türk milletinin zafer günü olduğunu vurgulayarak sanatçıların eserleriyle bu günün taçlandırıldığını ifade etti ve teşekkür etti.

Vural'ın konuşmasının ardından konser, sanatçılar tarafından seslendirilen sevilen türkülerin devamıyla sürdü.

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde senfoni...

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde senfoni orkestrası, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde senfoni...

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
2
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
3
Ordu Mesudiye'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
5
Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi
6
Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
7
Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta