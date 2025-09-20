Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de tefecilik ve senet yağması soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:15
Operasyon ve Gözaltılar

Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik ve senet yağması" soruşturması kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Yöntemi ve Operasyon Ayrıntıları

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları faizle borçlandırmak amacıyla "Hayvan ticareti" adı altında hareket ettiğinin belirlendiği; senetleri iade etmedikleri ve baskı ya da tehditle senet imzalattıkları tespit edildi.

Operasyon, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle dün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

