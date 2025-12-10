DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Eskişehir’de Tezat Manzara: Keskin Mahallesi Merası Çöplüğe Döndü

Eskişehir Keskin Mahallesi’ndeki mera, kaçak çöp dökümü nedeniyle yeşil alan ve çöp yığınlarının yan yana olduğu tezat bir görüntüye dönüştü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:10
Eskişehir’de Tezat Manzara: Keskin Mahallesi Merası Çöplüğe Döndü

Eskişehir’de Tezat Manzara: Keskin Mahallesi Merası Çöplüğe Döndü

Yeşil ağaçlarla çöp yığınlarının yan yana durduğu mera, duyarsız sürücülerin kaçak dökümüne kurban gidiyor.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi’ndeki mera alanı, şehir merkezine yakın olması nedeniyle bazı sürücüler ve geri dönüşüm ücreti ödemek istemeyenlerin kaçak çöp dökümüne uğruyor. Mahalle yolunun bir tarafında yemyeşil ağaçlar, diğer tarafında ise biriken çöp yığınları tezat bir görüntü oluşturuyor.

Alan, hayvanların otlayacağı bir mera olmaktan çıkıp çöplüğe dönerken; plastik, cam ve yiyecek atıkları hem çevre kirliliğine hem de yangın riskine yol açıyor. Ayrıca bölgedeki yetiştiriciler, hayvanlarını gezdirmekte ve otlatmakta zorlanıyor.

"Buraya çivi çakmak bile yasak"

Bölgede yaşayan Ali Armağan, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Şehrin bu tarafa yaklaşmasıyla birlikte gece buraya çöpünü atan kaçıyor. Meralarımız şehre yakın olduğu için bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Bu çöpleri, poşetleri hayvanlar yiyor. İçinde yemek artığı olanları yabani hayvanlar yiyor. Şu pisliğe bakar mısınız! Hiç yakışmayan bir şey. Burası normalde mera olarak gözüküyor. Buraya çivi çakmak bile yasak ama gördüğünüz gibi pislik içinde."

Armağan, belediyenin "Çöp atmak yasaktır." tabelalarına rağmen çöplerin dökülmeye devam ettiğini belirtti: "Belediyemiz buraya uyarı yazısı asmış. Oradan buraya getirene kadar çöplerini çöpe atabilirsin. Geri dönüşüm yerleri var. Oralara götürebilirsin. Görüntü kirliliğinin yanı sıra hayvanlar açısından da çok tehlikeli. Ortada mide bulandırıcı bir görüntü var. Artık iyice kokusu oluyor. Yangınlara sebep oluyor. Poşetlerin içinde cam oluyor, cam kırığı oluyor. Buralarda kuru ot olduğu zaman yangın çıkıyor."

Armağan, bazı kişilerin belediyenin geri dönüşüm tesisine giderken yol üzerindeki alanları tercih edip çöplerini oraya bıraktığını vurguladı: "Yukarıda belediyenin geri dönüşüm yeri var. Tahminimce oraya giderken buraları görenler, çöplerini buraya atıyor. Geri dönüşüm tesisine para veriyorlar ama çok az bir para yani. Parasında falan değil de. Burası kolaylarına mı geliyor bilmiyorum. Şehre yakın olduğu için arabanın gözükmeyeceği bir yere geliyor adam. Döküyor hemen gidiyor. Şehirdeki çöp konteynerlerine atabilirler ama adamlar burayı tercih ediyor."

Yetkililer ve vatandaşlar, mera alanlarının korunması ve kaçak dökümlerin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve toplum bilincinin artırılması çağrısında bulunuyor.

ESKİŞEHİR'DEKİ BİR MERA BÖLGESİ, DUYARSIZ SÜRÜCÜLERİN VE GERİ DÖNÜŞÜM ÜCRETİ ÖDEMEK İSTEMEYENLERİN...

ESKİŞEHİR'DEKİ BİR MERA BÖLGESİ, DUYARSIZ SÜRÜCÜLERİN VE GERİ DÖNÜŞÜM ÜCRETİ ÖDEMEK İSTEMEYENLERİN KAÇAK ÇÖP DÖKÜMÜ NEDENİYLE ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ.

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar