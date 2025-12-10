Eskişehir’de Tezat Manzara: Keskin Mahallesi Merası Çöplüğe Döndü

Yeşil ağaçlarla çöp yığınlarının yan yana durduğu mera, duyarsız sürücülerin kaçak dökümüne kurban gidiyor.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi’ndeki mera alanı, şehir merkezine yakın olması nedeniyle bazı sürücüler ve geri dönüşüm ücreti ödemek istemeyenlerin kaçak çöp dökümüne uğruyor. Mahalle yolunun bir tarafında yemyeşil ağaçlar, diğer tarafında ise biriken çöp yığınları tezat bir görüntü oluşturuyor.

Alan, hayvanların otlayacağı bir mera olmaktan çıkıp çöplüğe dönerken; plastik, cam ve yiyecek atıkları hem çevre kirliliğine hem de yangın riskine yol açıyor. Ayrıca bölgedeki yetiştiriciler, hayvanlarını gezdirmekte ve otlatmakta zorlanıyor.

"Buraya çivi çakmak bile yasak"

Bölgede yaşayan Ali Armağan, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Şehrin bu tarafa yaklaşmasıyla birlikte gece buraya çöpünü atan kaçıyor. Meralarımız şehre yakın olduğu için bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Bu çöpleri, poşetleri hayvanlar yiyor. İçinde yemek artığı olanları yabani hayvanlar yiyor. Şu pisliğe bakar mısınız! Hiç yakışmayan bir şey. Burası normalde mera olarak gözüküyor. Buraya çivi çakmak bile yasak ama gördüğünüz gibi pislik içinde."

Armağan, belediyenin "Çöp atmak yasaktır." tabelalarına rağmen çöplerin dökülmeye devam ettiğini belirtti: "Belediyemiz buraya uyarı yazısı asmış. Oradan buraya getirene kadar çöplerini çöpe atabilirsin. Geri dönüşüm yerleri var. Oralara götürebilirsin. Görüntü kirliliğinin yanı sıra hayvanlar açısından da çok tehlikeli. Ortada mide bulandırıcı bir görüntü var. Artık iyice kokusu oluyor. Yangınlara sebep oluyor. Poşetlerin içinde cam oluyor, cam kırığı oluyor. Buralarda kuru ot olduğu zaman yangın çıkıyor."

Armağan, bazı kişilerin belediyenin geri dönüşüm tesisine giderken yol üzerindeki alanları tercih edip çöplerini oraya bıraktığını vurguladı: "Yukarıda belediyenin geri dönüşüm yeri var. Tahminimce oraya giderken buraları görenler, çöplerini buraya atıyor. Geri dönüşüm tesisine para veriyorlar ama çok az bir para yani. Parasında falan değil de. Burası kolaylarına mı geliyor bilmiyorum. Şehre yakın olduğu için arabanın gözükmeyeceği bir yere geliyor adam. Döküyor hemen gidiyor. Şehirdeki çöp konteynerlerine atabilirler ama adamlar burayı tercih ediyor."

Yetkililer ve vatandaşlar, mera alanlarının korunması ve kaçak dökümlerin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve toplum bilincinin artırılması çağrısında bulunuyor.

