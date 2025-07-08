Estonya Başbakanı Michal: 'Rusya, NATO Üyeliğine Karışamaz'

Estonya'dan Kesin Mesaj: Rusya NATO'ya Karışamaz

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya'nın NATO'ya kimin üye olunacağına müdahale edemeyeceğini açıkladı. Michal, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Savunma Harcamaları Arttırılacak

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Michal, NATO'nun kararları doğrultusunda Estonya'nın savunma harcamalarını artıracağını belirtti. Bunun gerekçesini ise ülkenin Rus tehdidi altında bulunması olarak gösterdi.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya'nın saldırganlığa son vermesi gerektiğini dile getiren Michal, "Rus kuvvetleri Ukrayna’da öldürmeyi durdurduğunda savaş sona erer, çok basit. Bu olmazsa olmaz bir şarttır." dedi.

Barış Çabalarına Destek

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise Ukrayna'nın güçlenmesini sağlamayı istediklerini ifade etti. Plenkovic, Rusya'nın yasadışı işgalleri karşısında Ukrayna ve Rusya arasındaki barış çabalarını desteklediklerini vurguladı. "Bu çabalar, Rusya tarafından yasa dışı olarak işgal edilen bölgelerin tanınmamasını içeren adil bir barış ile sonuçlanmalıdır," dedi.

Avrupa Birliği'nin genişlemesi konusunu da gündeme getiren Plenkovic, Bosna-Hersek'in AB üyeliği sürecine destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin şu an için gerçekçi olmadığını ekleyerek, "Hırvatistan'ın pozisyonu, barıştan yanadır," ifadesini kullandı.

Plenkovic, öncelikle yasadışı saldırganlıkların ve işgallerin sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve aksi taktirde uluslararası hukukun ve küresel yönetişim ilkelerinin ağır bir yenilgi ile karşılaşacağını belirtti.

Estonya Başbakanı Kristen Michal (solda), resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic (sağda) tarafından karşılandı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal (solda), resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic (sağda) tarafından karşılandı.