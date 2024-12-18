Etik Komite, Gaetz Raporunu Gizlice Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nden Şaşırtan Gelişme

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak çeşitli tartışmalar nedeniyle adaylıktan çekilen Matt Gaetz hakkındaki raporun kamuoyuna açıklanmasını gizlice oylayıp kabul etti.

Kongredeki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında büyük tartışmalara yol açan Gaetz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan ve Kongre kaynakları tarafından doğrulanan bilgilere göre, Etik Komite üyeleri aralık ayı başında gizli bir toplantı gerçekleştirerek raporun kamuoyuna açıklanması yönünde oy kullandı.

Buna göre, Gaetz aleyhindeki cinsel istismar iddialarını içeren raporun, Etik Komitesi tarafından Kongre'nin Noel tatiline girmeden önce açıklanması bekleniyor. Daha önce raporun açıklanmasına karşı çıkan Cumhuriyetçiler, komitenin gizli oylamasına tepki gösterirken, Demokratlar ise Gaetz gibi önemli bir adayla ilgili Kongre raporunun kamuoyuna sunulması gerektiğini savunuyor.

Gaetz Hakkındaki Cinsel İstismar İddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevine ilk adayı olarak öne çıkan Eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu suçlamalar nedeniyle Etik Komite, Gaetz hakkında bir soruşturma yürütmüş ve sonuç olarak bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen, Trump’ın söz konusu raporun açıklanmasını istemediği bildiriliyor. Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Matt Gaetz, bu tartışmaların artması üzerine adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.