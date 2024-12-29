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Euro-Med: Gazze'nin Kuzeyinde Korkunç İnsan Hakları İhlalleri Alevleniyor

Euro-Med, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in sağlık tesislerine yönelik korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 04:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 04:29
Euro-Med: Gazze'nin Kuzeyinde Korkunç İnsan Hakları İhlalleri Alevleniyor

Gazze'de İnsan Hakları İhlalleri

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine saldırılarının ardında yatan korkunç insan hakları ihlallerini duyurdu. Kuruluş, 27 Aralık'taki saldırılarda, filistinli sivillere yönelik ciddi ihlallerin gerçekleştiğini belirtti.

Saldırılar ve Cinsel Saldırılar

Euro-Med'in yaptığı açıklamada, İsrail'in sağlık personeline yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar, kasten öldürme ve infazlar gibi ciddi suçların işlendiği ifade edildi. Özellikle, Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların sivil kayıplara ve yapısal hasarlara yol açtığı bildirildi.

Görgü Şahitlerinin Korkutucu İfadeleri

Filistinli görgü tanıkları, korkunç olayları detaylandırarak, psikolojik sorunları olan bir çocuğun İsrail tanklarına yöneldiği anı anlattı. Tanıklara göre, İsrail askerleri ateş açarak çocuğu öldürdü. Diğer bir tanık ise, yaralıların toplandığı bir gruptan beş kişinin tankın önüne geçmelerinin istendiğini ve bu kişilerin aniden açılan ateşle katledildiğini bildirdi.

Kemal Advan Hastanesi Hizmet Dışı

Gazze’nin kuzeyindeki en büyük sağlık kuruluşu olan Kemal Advan Hastanesi, 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan’ın adını taşıyor. Saldırılardan önce hastane, 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu. Ancak, İsrail ordusu hastaneyi kuşatarak sağlık personelini ve yaralıları zorla tahliye etti, birçok bölümü ateşe verdi.

Ağır Kaybın Altında Yatan Gerçekler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, toplamda 45 bin 484 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında, 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Açıklamalara göre, halen binlerce kişinin enkaz altında olduğu ve sivil altyapının hedef alındığı belirtiliyor.

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