Eurovision Şarkı Yarışması 2026 Viyana'da

Ev sahibi şehir ve tarih belli oldu

Avrupa'nın en prestijli müzik etkinliklerinden Eurovision Şarkı Yarışmasının 70. yılı, Mayıs 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nin yazılı açıklamasına göre, yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde, büyük finali ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı alanı Wiener Stadthalle'de yapılacak.

Avusturya, daha önce 1967 ve 2014 yıllarında ev sahipliği yaptı; 2026 ile birlikte ülke üçüncü kez organizasyonu ağırlayacak.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edilmişti.