Evde Eğitim ile Geleceğe Umut Taşıyan 184 Çocuk

Evde Eğitimle Geleceğe Hazırlanan Çocuklar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan evde eğitim hizmeti, Türkiye'nin dört ilinde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 184 çocuğa umut oluyor.

Siirt İli

Siirt'te 22 öğrenci evde eğitim alıyor. Bu öğrencilerden 11'i ilkokul, 10'u ortaokul ve 1'i lise seviyesinde öğrenim görüyor. Salih Sadoğlu, Il Milli Eğitim Müdürü, eğitim sürecinin detayları hakkında bilgi vererek, "Öğrencilerin sağlık raporlarıyla kaydolmaları gerekiyor. Eğitimle çocukların sosyal gelişimlerine integre olmalarını sağlıyoruz," dedi.

Batman İli

Batman'da **26 çocuk**, çeşitli seviyelerde evde eğitim alıyor. Mustafa Çakan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, eğitimde öğretmenlerin aktif rol aldığını belirtiyor. İngilizce öğretmeni Habib Kurtay ise, bir öğrencisine üç yıldır evde eğitim verdiğini belirterek, "Öğrencimiz başarılı bir birey oldu," dedi.

Mardin İli

Mardin'de evde eğitim alan 106 öğrenci bulunuyor. 4 yaşındaki **Fatma Turan** için eğitim veren öğretmen İlknur Savaşçı, "Çocuklar okula gidemiyor diye eğitimsiz kalmamaları gerekir," açıklamasını yaptı. Aileler, aldıkları hizmetten memnuniyet duyuyor.

Şırnak İli

Şırnak'ta 30 öğrenciye evde eğitim verilmekte. Vedat Tuncay, epilepsi hastası 10 yaşındaki **Yusuf İdin**’e bireyselleştirilmiş bir eğitim programı uyguluyor. Baba Zeki İdin ise, eğitimin çocuklarına sağladığı gelişimi dile getiriyor.

Evde eğitim hizmetleri sayesinde çocuklar, sağlık durumlarına bakılmaksızın eğitimle buluşuyorlar. Her çocuğun eğitimi, geleceği için hayati önem taşımaktadır.