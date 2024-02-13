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Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

Evi olanları ilgilendiren haber geldi. Artık kira geliri üzerinde vergi alınmayacağı bildirildi. 12 bin TL artırılarak 33 bin TL'ye yükseltildi. Ev sahipleri yıllık 33 bin TL'nin alında kira geliri elde ettiklerinde gelir vergisi mükellefiyetinden muaf olunacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:15
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

21 bin TL olan istisna tutarında 2024 yılında yapılan artışla beraber 33 bin TL'ye çıkartılırken ev sahiplerine bir yıl süreyle 33 bin TL'nin altında kira geliri sağladıklarında gelir vergisi ödeme yükümlülüğünde kaçma imkanı tanınmaktadır.

İşyerinin dışında lokantalarda çalışanlara günlük yapılan ödemeler vergi muafiyeti üzerinde 110 TL’den 170 TL’ye yükseltildi. Engelli vatandaşlara belirtilen vergi muafiyeti üzerine ödemeler derecelere göre sırlanmaktadır. Birinci derece engelliler için 6.900 TL, ikinci derece engelliler için 4.000 TL, üçüncü derece engelliler için ise 1700 TL olarak belirlendi.

ev kiraları
2024 yılında kira geliri miktarlarındaki artışlar ev sahiplerini ilgilendirirken bu sayede daha fazla ev saibi gelir vergisi ödemelerinden muaf olacağına dair ekonomik anlamda rahatlık sağlanacaktır.

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