Evladına Kavuşan Anne Sevinci Ailelerle Paylaşıladı

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Sevinci

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan Çiğdem Adak, sevincini diğer ailelerle paylaştı. Anne Adak, eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Sevinçlerini Paylaştılar

3 Eylül 2019'da başlayan oturma eylemi, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak isteyen ailelerin mücadelesi olarak 1952'nci gününe girdi. Oğlu Enes'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Adak, ailelerin de kısa sürede evlatlarına kavuşması dileğinde bulundu.

Evlat nöbetindeki anneler, Adak'ın sevincini gözyaşlarıyla karşıladı. Adak, oğlu Enes'in PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü hatırlatarak, "Oğluma kavuştuğum için şükrediyorum. Rabbim nasip etti oğlum geldi. Dileğim diğer anne ve babaların da evladına kavuşması" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Diğer Ailelerin Duyguları

Başka bir anne Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ın özlemini dile getirerek, "Bir anne daha evladına kavuştu. Çok mutluyuz. İnşallah benim oğlum da gelecek" dedi.

Anne Sariye Tokay ise, 13 yıl önce dağa götürülen oğlu Mehmet'in dönmesini umutla beklediklerini belirterek, "Bugün 58'inci evladımıza kavuştuk. Çok sevinçliyiz. İnşallah burada bütün anne ve babalar evlatlarına kavuşur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuştuğunu duyurarak, evlat nöbetindeki 487 aileden 58'inin çocuklarına kavuştuğunu bildirdi.

Bu önemli gelişme, Diyarbakır'daki aileler için sevgi ve umut dolu bir mesaj taşıyor.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan anne Çiğdem Adak (fotoğrafta), sevincini eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı. Gerçekleştirilen buluşmayla evlat hasreti son bulan Adak, eski HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan anne Çiğdem Adak (fotoğrafta), sevincini eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı. Gerçekleştirilen buluşmayla evlat hasreti son bulan Adak, eski HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.