Evlilik Yıldönümünde Şehit Düşen Mühendis Ekici'ye Veda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici, 14. evlilik yıldönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere geldiği esnada saldırıya uğradı.

37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, saldırı sonrası kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Şehit mühendis, Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Gelinini adeta kızı gibi gören Dursine Ekici, gazetecilere verdiği demeçte terörü lanetleyerek, “Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım.” ifadelerini kullandı.

Ekici’nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenilirken, diğer bir şehit, Cengiz Coşkun, evli ve 1 erkek çocuk babasıydı. 6 yaşındaki çocuğu, 1 hafta önce sünnet ettirilmişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.