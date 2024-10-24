DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,08 -0,23%
ALTIN
3.004,8 -0,44%
BITCOIN
2.307.864,36 -1,1%

Evlilik Yıldönümünde Şehit Düşen Mühendis Ekici'ye Veda

TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici’ye, kayınvalidesi duygu dolu veda etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:36
Evlilik Yıldönümünde Şehit Düşen Mühendis Ekici'ye Veda

Evlilik Yıldönümünde Şehit Düşen Mühendis Ekici'ye Veda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici, 14. evlilik yıldönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere geldiği esnada saldırıya uğradı.

37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, saldırı sonrası kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Şehit mühendis, Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kayınvalidesi Duygularını Paylaştı

Gelinini adeta kızı gibi gören Dursine Ekici, gazetecilere verdiği demeçte terörü lanetleyerek, “Benim canım yandı, başkanlarının canı yanmasın. Devlete millete yararı olan evlatlarımıza kıyılmasın. Bunun önlemi nasıl alınır onu da bilemem. Kızımdı benim. Yıkıldım.” ifadelerini kullandı.

Ekici’nin erkek kardeşi ile kardeşinin eşinin de TUSAŞ'ta çalıştığı öğrenilirken, diğer bir şehit, Cengiz Coşkun, evli ve 1 erkek çocuk babasıydı. 6 yaşındaki çocuğu, 1 hafta önce sünnet ettirilmişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek