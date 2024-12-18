Evo Morales Hakkındaki Yakalama Kararını Hükmete Yüklendi

Morales, Hükümeti Suçladı
Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales, 2006-2019 yılları arasında başkanlık dönemi boyunca cinsel istismar suçlamasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararını hükümete mal etti.
Morales, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetini eleştirerek, 2025 seçimlerine aday olmasını engellemek amacıyla kendisine yönelik "uydurma ve siyasi bir dava" açıldığını savundu.
Avukatlarından Açıklama
Morales'in avukatları Cecilia Urquieta ve Marcelo Galvan, yaptıkları basın açıklamalarında davanın usulsüzlükler ve temel hak ihlalleri ile dolu olduğunu öne sürdü. Urquieta, Morales'in 2025 seçimlerindeki adaylığının engellenmeye çalışıldığını belirterek, "Bu, Evo Morales'e karşı başlatılan adli savaşın bir parçası olan siyasi bir süreçtir." ifadelerini kullandı.
Urquieta, Morales hakkında bir tutuklama emri çıkarılması durumunda, böyle bir kararın anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olacağını savunarak, "Böyle bir karar kesinlikle hükümsüz ve geçersiz olacaktır" Morales hakkında daha önce insan kaçakçılığı suçlaması yanı sıra, reşit olmayan bir kişiyi istismar ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Savcı Sandra Gutierrez, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bu suçlamalarla ilgili olarak mağdurun ebeveynlerinin "iyilik" karşılığında 15 yaşındaki kızlarını Morales'e teslim ettiğini belirtmişti. Gutierrez, eski başkan hakkında ikinci kez yakalama kararı verildiğini ve polis operasyonlarının başlatıldığını doğrulayarak, "Bu vatandaş hakkındaki tutuklama emrinin uygulanmasına devam etmek imkansızdı. Pek çok polis memuru protestocuların saldırganlığının ve cinayet girişiminin kurbanı oldu." dedi. Öncede çeşitli mazeretler öne sürerek iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, savcılığın bu çağrılarına yanıtsız kaldı.
Suçlamalar ve Prosedürler
Morales hakkında daha önce insan kaçakçılığı suçlaması yanı sıra, reşit olmayan bir kişiyi istismar ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Savcı Sandra Gutierrez, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bu suçlamalarla ilgili olarak mağdurun ebeveynlerinin "iyilik" karşılığında 15 yaşındaki kızlarını Morales'e teslim ettiğini belirtmişti.
Gutierrez, eski başkan hakkında ikinci kez yakalama kararı verildiğini ve polis operasyonlarının başlatıldığını doğrulayarak, "Bu vatandaş hakkındaki tutuklama emrinin uygulanmasına devam etmek imkansızdı. Pek çok polis memuru protestocuların saldırganlığının ve cinayet girişiminin kurbanı oldu." dedi.
Öncede çeşitli mazeretler öne sürerek iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, savcılığın bu çağrılarına yanıtsız kaldı.