Evo Morales Hakkındaki Yakalama Kararını Hükmete Yüklendi

Morales, Hükümeti Suçladı

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales, 2006-2019 yılları arasında başkanlık dönemi boyunca cinsel istismar suçlamasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararını hükümete mal etti.

Morales, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Luis Arce hükümetini eleştirerek, 2025 seçimlerine aday olmasını engellemek amacıyla kendisine yönelik "uydurma ve siyasi bir dava" açıldığını savundu.

Avukatlarından Açıklama

Morales'in avukatları Cecilia Urquieta ve Marcelo Galvan, yaptıkları basın açıklamalarında davanın usulsüzlükler ve temel hak ihlalleri ile dolu olduğunu öne sürdü. Urquieta, Morales'in 2025 seçimlerindeki adaylığının engellenmeye çalışıldığını belirterek, "Bu, Evo Morales'e karşı başlatılan adli savaşın bir parçası olan siyasi bir süreçtir." ifadelerini kullandı.