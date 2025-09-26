Eylül Ayı Doğum Yardımı Hesaplara Yatırıldı — 477 bin 639 Anneye 4,6 Milyar TL

Eylül Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Destekteki Güncelleme ve Tutarlar

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen '2025 Aile Yılı' kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu düzenleme çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanan tutarları şöyle özetledi: ilk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanmaktadır.

"Bu kapsamda Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına, 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ödeme ve Başvuru İşlemleri

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Doğum yardımına başvurular e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alınmakta; başvurusu onaylanan aileler, ödemelerin yatırıldığı bilgisine aynı mobil uygulama aracılığıyla ulaşabilmektedir.