Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından bankaların promosyon tekliflerinde Eylül ayı itibarıyla ciddi bir rekabet başladı. Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren teklifler, en yüksek noktada 30.000 TL bandına ulaştı.

Emeklinin Gözü Kulağı Bankalarda

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, bankaların promosyon stratejilerini de etkiledi. Sözleşmesi biten, yeni emekli olan veya daha yüksek bir ödeme için bankasını değiştirmek isteyen emekliler, en yüksek ödemeyi yapan bankayı bulmak için harekete geçti. Bu yoğun arayış, bankalar arasındaki rekabeti artırırken en kârlı taraf emekli vatandaşlar oldu.

Promosyonlar 30.000 TL Zirvesini Gördü

Geçtiğimiz aylarda en yüksek promosyon teklifleri 27.000 TL seviyelerindeyken, bir bankanın teklifi 30.000 TL seviyesine taşıması piyasa dengelerini değiştirdi. Ardından bir diğer büyük banka benzer bir adım atarak zirveye ortak oldu. Buna göre maaşını taşıyan ve belirlenen koşulları yerine getiren emekliler, 30.000 TL'ye varan ek gelir elde etme imkanına kavuştu.

Ek Promosyon Şartları

Net Maaş Ödemesi: 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere temel olarak 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.

Otomatik Fatura Talimatı: Banka üzerinden verilecek en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı için 5.000 TL ek ödeme yapılmakta.

Kredi Kartı Harcaması: Bankanın kredi kartından yapılacak belirli bir tutardaki harcama sözüne karşılık 5.000 TL daha bonus hakkı mevcut.

Mobil Bankacılık Teşviki: Bankaya ilk kez mobil uygulama üzerinden müşteri olanlar için 3.000 TL "hoş geldin" bonusu sunuluyor.

Uygulama Aktivasyonu: Promosyon taahhüdü verildikten sonraki 60 gün içinde mobil uygulamaya giriş yapılması durumunda ise 2.000 TLlik ek bir ödül daha hesaba yatırılıyor.

Emekliler, üç yıllık taahhüt süresi ve diğer koşulları göz önünde bulundurarak bankalar arasındaki teklifleri karşılaştırmalı; sözleşme bitişi veya yeni taşıma kararlarında bu ödemeler önemli bir gelir artışı sağlayabiliyor.