Eylül SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 1 milyar 433 milyon TL

Eylül SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikle aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Bu kapsamda SED ile çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklendiğini ifade eden Göktaş, çocukların özgüveni yüksek, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Göktaş ayrıca, verilen destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlendirildiğini ve çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini belirtti.