Eyüpsultan'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde yedikleri yemekten sonra hastaneye kaldırılan 2 kardeş yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:19
Eyüpsultan'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 2 kardeş hayatını kaybetti

Topçular Mahallesi'nde 22 Eylül'de başlayan olayın detayları

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden aile; baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) olarak kaydedildi.

22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşayınca aile, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan kontrolde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alındı. Baba ve çocuklar ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı
2
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil
3
Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti
4
Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu
5
DSÖ: Hamilelikte Parasetamol ile Otizm Arasında Kanıt Yok
6
DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor
7
Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası