Eyüpsultan'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 2 kardeş hayatını kaybetti

Topçular Mahallesi'nde 22 Eylül'de başlayan olayın detayları

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden aile; baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) olarak kaydedildi.

22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşayınca aile, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan kontrolde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alındı. Baba ve çocuklar ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.