Eyyübiye'de Husumet Sona Erdi: Kılıç ve Demir Aileleri Barıştı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile barışa kavuştu.

Geçen yıl kent merkezinde yaşanan ve 4 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından başlayan anlaşmazlık, tarafların uzlaşma çağrılarıyla sonlandırıldı.

Barış için aracı olanlar arasında MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile kanaat önderleri Ahmet Akay, Emin Yetim ve Mehmet Ekinci yer aldı.

Tarafların ikna edilmesinin ardından Bozhöyük Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde salavat getirildi ve Kur'an-ı Kerim'in altından geçildi. Okunan duanın ardından aileler kucaklaşarak husumeti sonlandırdıklarını açıkladı.

İbrahim Özyavuz, yaptığı konuşmada barış sürecine katkı sunan herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Barış ve kardeşlik şuuruyla hareket eden her iki ailemize de yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda barış ortamının sağlanmasına vesile olan kanaat önderlerimizden Allah razı olsun."