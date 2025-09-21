Eyyübiye'de Husumet Sona Erdi: Kılıç ve Demir Aileleri Barıştı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Kılıç ve Demir aileleri, geçen yıl 4 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından milletvekili ve kanaat önderlerinin çabasıyla barıştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:32
Eyyübiye'de Husumet Sona Erdi: Kılıç ve Demir Aileleri Barıştı

Eyyübiye'de Husumet Sona Erdi: Kılıç ve Demir Aileleri Barıştı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile barışa kavuştu.

Geçen yıl kent merkezinde yaşanan ve 4 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından başlayan anlaşmazlık, tarafların uzlaşma çağrılarıyla sonlandırıldı.

Barış için aracı olanlar arasında MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile kanaat önderleri Ahmet Akay, Emin Yetim ve Mehmet Ekinci yer aldı.

Tarafların ikna edilmesinin ardından Bozhöyük Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde salavat getirildi ve Kur'an-ı Kerim'in altından geçildi. Okunan duanın ardından aileler kucaklaşarak husumeti sonlandırdıklarını açıkladı.

İbrahim Özyavuz, yaptığı konuşmada barış sürecine katkı sunan herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Barış ve kardeşlik şuuruyla hareket eden her iki ailemize de yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda barış ortamının sağlanmasına vesile olan kanaat önderlerimizden Allah razı olsun."

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
2
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül
3
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Belgorod'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, Kırım ve Zaporijya'da Yaralılar
5
Şanlıurfa'da Haliliye'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
7
Rize'de Ayder Yaylası'na Alternatif Güzergah Çalışmaları Sürüyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü