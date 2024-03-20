Bist 100
8.955,12 0%
DOLAR
32,36 0,04%
EURO
35,42 0,57%
ALTIN
2.263,1 1,33%

Fatih Portakal: "Hep kaybedenler kulübündeyiz"

Fatih Portakal, uzun yıllar muhalefetin içinde bulunduğunu ancak mutlu olamadığını belirtti. Yapılan açıklamalarda muhalefetin iç dinamikleri ve seçim stratejilerine yönelik eleştirilerde bulunan Portakal, "hep kaybedenler kulübünde olduklarını" ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 22:06
Fatih Portakal: "Hep kaybedenler kulübündeyiz"

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde gazeteci Fatih Portakal, muhalefetin içindeki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un, muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması durumunda kazanacağına dair yaptığı değerlendirmeler dikkat çekiyor. Portakal, uzun yıllardır muhalefetin içinde olmasına rağmen mutlu olamadığını ve "hep kaybedenler kulübünde olduklarını" belirtiyor.

Gazeteci Fatih Portakal, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhalefetin içinde bulunduğu duruma ilişkin eleştirilerini sürdürüyor.

Portakal, daha önce yaptığı açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un, muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması halinde kazanacağını belirtmiş ve "Matematik ortada" demişti. Ayrıca, CHP içinde yaşanan güç mücadelesine dikkat çeken Portakal, "Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Sözcü TV Ana Haber'de yaptığı açıklamada Portakal, muhalefette uzun yıllar görev aldığını ancak mutlu olmadığını belirtti. "Hep kaybedenler kulübündeyiz" diyen Portakal, şunları söyledi:

"Uzun yıllar ben de muhalefet tarafındayım. Ve maalesef mutlu olamıyorum. Bu sorun kimden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, bizden kaynaklanmıyor. Bizler seçmeniz sizin de benim de bir tane oyum var. Gidiyorum bir oy kullanıyorum. Ama uzun yıllardır aşağı yukarı 21 yıldır, 2019 yerel seçimleri çıkartacak olursak hep kaybedenler kulübündeyiz."

İLGİLİ HABERLER

18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek

18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli

Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MAK son anket sonuçlarını açıkladı: “O iller için sonuç belli”
2
Şırnak'ta sağanak ve sel uyarısı: Valilikten son dakika açıklaması
3
Fatih Portakal: "Hep kaybedenler kulübündeyiz"
4
Malatya'da altgeçitte feci zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
5
Murat Kurum: "İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz"
6
İYİ Parti Sözcüsü'nden Özel cevap: "Emekli ittifakı yok, milletle ittifak yapıyoruz"
7
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: "Herkese İş ve Aş"

Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli

İftarda şipşak hazırlanan 5 pratik çorba tarifi! Midenizi rahatlatacak lezzetler

Emeklilere ilaç gibi gelecek nakit ödeme! 19 20 21 Mart tarihlerinde 14.000 TL trink ödeme

Evin tüm ihtiyaçları BİM'de ucuza satılacak! Düdüklü tencereden, ankastre sete 22 Mart'ta geliyor

Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

2 LT Ayçiçek Yağı 1 LT fiyatına satılacak: Tam o saatte raflarda yerini alacak

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek

Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!