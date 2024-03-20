Fatih Portakal: "Hep kaybedenler kulübündeyiz"

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde gazeteci Fatih Portakal, muhalefetin içindeki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un, muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması durumunda kazanacağına dair yaptığı değerlendirmeler dikkat çekiyor. Portakal, uzun yıllardır muhalefetin içinde olmasına rağmen mutlu olamadığını ve "hep kaybedenler kulübünde olduklarını" belirtiyor.

Gazeteci Fatih Portakal, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhalefetin içinde bulunduğu duruma ilişkin eleştirilerini sürdürüyor.

Portakal, daha önce yaptığı açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un, muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması halinde kazanacağını belirtmiş ve "Matematik ortada" demişti. Ayrıca, CHP içinde yaşanan güç mücadelesine dikkat çeken Portakal, "Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Sözcü TV Ana Haber'de yaptığı açıklamada Portakal, muhalefette uzun yıllar görev aldığını ancak mutlu olmadığını belirtti. "Hep kaybedenler kulübündeyiz" diyen Portakal, şunları söyledi:

"Uzun yıllar ben de muhalefet tarafındayım. Ve maalesef mutlu olamıyorum. Bu sorun kimden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, bizden kaynaklanmıyor. Bizler seçmeniz sizin de benim de bir tane oyum var. Gidiyorum bir oy kullanıyorum. Ama uzun yıllardır aşağı yukarı 21 yıldır, 2019 yerel seçimleri çıkartacak olursak hep kaybedenler kulübündeyiz."