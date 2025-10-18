Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Pembe Işıkla Meme Kanseri Farkındalığını Vurguladı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Pembe Işıkla Farkındalığı Artırdı

İstanbul'da iki önemli köprü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe renkle aydınlatıldı. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bu görsel mesajla kent siluetinde yer aldı.

Dernek Öncülüğünde Süren Farkındalık Çalışması

Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde başlatılan çalışma, İstanbul'un simge yapılarında gerçekleştirilen ışıklandırma uygulamalarıyla sürüyor. Önemli gün ve aylarda yapılan renk ve ışık gösterileri içinde bu kez köprüler, meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe tonlara büründü.

Uygulama, hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

